Трамп назвал себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп выложил в соцсеть Truth Social скрин, на котором написано, что он – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. После похищения американскими силами главы государства Николаса Мадуро Трамп возложил контроль над страной на американское руководство.

Скриншот похож на страницу из “Википедии”. На нем фотография главы Штатов, а снизу подписано – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Назначение произошло якобы в январе этого года. Действующую должность американского лидера он тоже за собой оставил.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с фотографией, сгенерированной искусственным интеллектом. На снимке он курил сигару на фоне флага Кубы. На заднем плане также были видны колониальные здания, развевающийся кубинский флаг и пальмы. Изображение подписали фразой The Finest In The World Cuban Cigars.