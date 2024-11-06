Трамп признался, что готовится к большой победе на президентских выборах

Трамп заявил в видеообращении, что ожидает «большую победу» по итогам выборов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опубликовал видеообращение в своей соцсети Truth Social. В нем он заявил об ожидании «большой победы» на проходящих в стране выборах главы государства.

«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — сказал политик.

При этом Трамп добавил, что идет много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии в штате Пенсильвания, не раскрыв при этом подробностей.

Он только отметил, что «правоохранительные органы на подходе». Этот штат относится к колеблющимся. На прошлых президентских выборах голоса избирателей достались не Трампу, а Джо Байдену.

Кроме того, бывший американский президент призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать.

Ранее опубликовали прогноз, согласно которому Трамп может одержать победу в пяти колеблющихся штатах — в Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.