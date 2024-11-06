Вассерман назвал имя будущего президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет лидировать по количеству голосов, но победителем все равно объявят его опппонентку Камалу Харрис. Такое предположение в беседе с mk.ru сделал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают так же, как было в 2020 году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями», — отметил собеседник издания.

Вассерман добавил, что для России предпочтительнее победа Харрис, потому что она очень быстро развалит США, приведя страну к гражданской войне.

«А поскольку именно США сейчас является главным препятствием на всех возможных путях к благополучию мира, то избавление от этого препятствия, несомненно, всем полезно», — заявил депутат.

По мнению Вассермана, победа Камалы Харрис обернется серьезными проблемами как для России, так и для всего мира. В частности, она продолжит спонсировать Украину в ущерб экономике своей страны, уверен депутат.

Ранее политолог Данила Гуреев в беседе с 360.ru заявил, что победа Трампа не означает, что США станут другом России. По его мнению, экс-президент будет продолжать антироссийскую риторику в вопросах Украины. Разговоры Трампа о мире с Россией — это лишь приманка для избирателей, уверен эксперт.