Трамп назвал признание Палестины некоторыми странами глупым решением

Президент США Дональд Трамп назвал глупым решение ряда западных стран признать государственность Палестины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, подводя итоги переговоров.

Американский лидер отметил, что некоторые союзники США по ошибке пошли на такой шаг, хотя у Вашингтона с ними сохраняются хорошие отношения. Вместе с тем он подчеркнул, что Израиль будет сосуществовать с другими странами региона, включая Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию.

По его словам, перспектива «нового Ближнего Востока» выглядит достижимой, и никогда ранее стороны не были так близки к настоящему миру.

Кроме того, Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе и возглавить его лично. Он уточнил, что это было инициативой лидеров арабских стран и Израиля, которые обратились к нему с просьбой взять на себя руководство этим органом. По словам президента, к проекту проявляют интерес многие стороны.

Вечером в понедельник, 29 сентября, Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по урегулированию ситуации в Газе.