Трамп объявил, кто войдет в состав совета по мирному урегулированию в Газе

В состав совета по мирному урегулированию в Газе войдет Тони Блэр

Американский президент Дональд Трамп перечислил состав совета по мирному урегулированию в Газе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

По словам Трампа, в состав совета по мирному урегулированию в Газе войдет премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Кроме него — еще несколько человек, имена которых обнародуют в ближайшие несколько дней.

Ранее журнал Economist со ссылкой на источники написал, что Блэр может возглавить орган переходной администрации, который будет управлять деятельностью в секторе Газа.

До этого газета Times заявляла, что Блэр представил американскому президенту план восстановления сектора Газа, предусматривающий временное переселение палестинцев из региона.

Вечером в понедельник, 29 сентября, США опубликовали план из 20 пунктов по урегулированию ситуации в Газе.