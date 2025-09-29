Трамп объявил, кто войдет в состав совета по мирному урегулированию в Газе
В состав совета по мирному урегулированию в Газе войдет Тони Блэр
Американский президент Дональд Трамп перечислил состав совета по мирному урегулированию в Газе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
По словам Трампа, в состав совета по мирному урегулированию в Газе войдет премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Кроме него — еще несколько человек, имена которых обнародуют в ближайшие несколько дней.
Ранее журнал Economist со ссылкой на источники написал, что Блэр может возглавить орган переходной администрации, который будет управлять деятельностью в секторе Газа.
До этого газета Times заявляла, что Блэр представил американскому президенту план восстановления сектора Газа, предусматривающий временное переселение палестинцев из региона.
Вечером в понедельник, 29 сентября, США опубликовали план из 20 пунктов по урегулированию ситуации в Газе.