США опубликовали план из 20 пунктов по урегулированию ситуации в Газе

США предложили план по урегулированию ситуации в секторе Газа

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала план урегулирования в секторе Газа. В нем 20 пунктов, включающие выдачу заложников и вывод израильских войск с территории города.

Предложение Трампа предполагает немедленное прекращение конфликта, заморозку боевых действий. По плану американцев Израиль обязуется не оккупировать или аннексировать сектор Газа, а палестинцы обязаны в течение 72 часов вернуть всех заложников, живых и погибших.

Израиль также должен освободить 250 заключенных с пожизненным сроком и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Управление городом Газа перейдет временному правительству, там будет создана особая экономическая зона с льготными условиями. Члены ХАМАС, желающие покинуть Газу, получат безопасный проход в принимающие страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент провели совместную пресс-конференцию. Политики ответили на вопросы и подвели итоги переговоров.