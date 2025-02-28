Трамп назвал превосходными контакты с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал контакты с российским коллегой Владимиром Путиным превосходными. Переговорщики приступили к обсуждению параметров будущего соглашения по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава Белого дома.

«Соглашение о прекращении огня на Украине неизбежно» — отметил Трамп, слова которого привело агентство Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают на прекращение украинского конфликта, поэтому не планируют направлять в страну много оружия. На встрече с Владимиром Зеленским Трамп обратил внимание, что конфликт на Украине пора прекращать.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, чтобы подписать сделку о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США.

По мнению американского президента, страны достигнут «большого соглашения». Он добавил, что стороны подошли достаточно близко к договоренности по урегулированию на Украине.