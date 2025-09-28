Кремль предложил учесть в ДСНВ ядерное оружие Франции и Великобритании

Переговоры о дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) начнут Россия и США. Но вопрос о ядерных арсеналах Великобритании и Франции также потребует своего решения. Об этом в комментарии ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что обладающие ядерным оружием европейские страны также должны нести ответственность за мировую безопасность и стратегическую стабильность.

«Начинать переговоры, безусловно, на двустороннем уровне. Все-таки ДСНВ — это двусторонний документ. Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится», — заявил Песков, отвечая на вопрос об учете ядерного оружия Великобритании и Франции.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности напомнил об истечении срока Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в феврале 2026 года. Он подчеркнул, что после окончания действия документа Россия на год продлит выполнение пунктов соглашения, чтобы не допустить полного демонтажа системы контроля за вооружениями.

Глава государства добавил, что страна откажется от выполнения своих обязательств, если на аналогичные шаги не пойдут США.

Россия приостановила действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в феврале 2023 года. Путин отмечал, что о полном выходе в данном случае речи не идет. Он подчеркнул, что документ необходимо пересмотреть и включить туда ядерное оружие Великобритании и Франции как постоянных членов НАТО.