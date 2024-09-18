Трамп назвал полезным для США сотрудничество с Россией и Китаем

Для США сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным, потому что эти страны имеют большие запасы полезных ископаемых. С таким заявлением выступил кандидат в президента США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости» .

«Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США», — заявил Трамп.

Ранее в ходе дебатов с представителем Демократической партии США Камалой Харрис политик заявлял, что сможет завершить украинский конфликт еще до вступления в должность, если победит на выборах.

По его словам, Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией. Он призвал помнить об этом, когда американцы пойдут голосовать.