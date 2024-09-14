«Война, которой не должно быть». Трамп открестился от прямого конфликта с Россией

Трамп: США могут пойти на войну с Россией, но военный конфликт стране не нужен

Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией, тогда как Камала Харрис настроена вести довольно агрессивную политику на этот счет. Таким мнением в ходе выступления в Лас-Вегасе поделился кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп .

Харрис политик назвал сторонницей войны с Россией и призвал помнить об этом, когда американцы будут делать свой выбор.

«Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией?» — задался вопросом Трамп.

Он тут же добавил, что США пойдут на подобный шаг в случае необходимости, но «желательно такого не допускать». Кандидат в президенты также напомнил, что его оппонент выступает за возвращение призыва на военную службу.

«Она хочет <…> призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть», — обратил внимание Трамп.

Политик не раз высказывался об украинском конфликте и отношениях с Россией. В своем плане по урегулированию вопроса Трамп, как выяснилось, упомянул невключение Украины в НАТО. Политолог Мария Прокофьева в беседе с 360.ru отмечала, что идеи кандидата в президенты США вряд ли удастся реализовать.