Латвия закроет небо на восточной границе после прилета дронов в Польшу

Латвия закрыла воздушное пространство на границе с Россией и Белоруссией

Воздушное пространство Латвии на границе с Россией и Белоруссией закроется в 18:00 четверга, 11 сентября. Как сообщило издание Delfi , с таким заявлением выступил министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что ограничения на полеты распространят на высоту до шести тысяч метров и в глубину территории до 50 километров.

«Закрытие воздушного пространства над восточной границей продлится как минимум неделю», — заявил Спрудс.

Министр обороны пояснил, что такое решение приняли по рекомендации национальных вооруженных сил после падения иностранных беспилотников на территории Польши.

«Закрытие воздушного пространства у восточной границы позволит полностью контролировать эту зону и облегчит обнаружение несанкционированных летающих объектов», — добавил Спрудс.

По его словам, патрулировать закрытое воздушное пространство станут истребители Балтийской миссии НАТО. Министр обороны добавил, что прямой угрозы для Латвии сейчас нет, но превентивные меры необходимы.

Власти Польши в минувшую среду, 10 сентября, сообщили о массовом прилете через границу иностранных беспилотников, на перехват которых подняли авиацию и задействовали средства противовоздушной обороны.

По данным Министерства внутренних дел страны, специалисты собрали обломки 16 летательных аппаратов в приграничных районах.