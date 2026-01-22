Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей»

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что процесс урегулирования конфликта продолжается. Об этом сообщил Sky News . Видео опубликовал Ruptly .

«Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо», — сказал он.

По словам американского лидера, говорить об итогах пока рано. Трамп подчеркнул, что боевые действия необходимо завершить, и выразил надежду, что текущие контакты приблизят стороны к этому результату.

Переговоры президентов длились около часа. УНИАН сообщило, что в офисе главы украинского государства также охарактеризовали беседу как «хорошую». Тем не менее по ее итогам совместное заявление сделано не было.

Трамп отдельно подтвердил, что в ближайшее время запланированы контакты между американской делегацией и российской стороной в Москве. Он сообщил, что представители США намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже на следующий день.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявлял, что российский и украинский коллеги, по его мнению, заинтересованы в достижении договоренностей.

О подготовке визита в Россию сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Информацию о предстоящей встрече подтвердили в Кремле.