Уиткофф и зять Трампа срочно вылетели к Путину после Давоса: что обсудят в Кремле 22 января?

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 22 января. Американский политик прибудет вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером. В Кремле подтвердили эти планы.

Переговоры России и США Визит Уиткоффа в Россию станет седьмым по счету за все время переговоров и первым в 2026 году. Предыдущая поездка состоялась в начале декабря, тогда Кушнер впервые сопровождал спецпосланника Трампа. Декабрьский визит представителей Соединенных Штатов был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине. Помощник президента США Юрий Ушаков назвал встречу в Кремле очень содержательной и пообещал продолжение контактов. По словам Ушакова, успехи ВС России на поле боя в зоне СВО положительно сказались на характере переговоров. Впервые спецпосланник Трампа прибыл в Москву 11 февраля 2025 года. Визит был связан с делом американца Марка Фогеля, отбывавшего в России наказание за контрабанду наркотиков. После этого Уиткофф посещал Россию еще четыре раза для встречи с Путиным. Затем спецпосланник США приезжал в апреле в Санкт-Петербург и Москву. Еще одна встреча состоялась в российской столице в августе.

Встреча в Давосе Встрече Путина и Уиткоффа 22 января предшествовали контакты американской стороны со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе. Переговоры прошли 20 января в павильоне США на полях Всемирного экономического форума и продлились более двух часов. Стороны высоко оценили результаты встречи. Дмитриев подчеркнул, что диалог России и США проходит в конструктивном ключе, Уиткофф назвал контакты очень позитивными. В Кремле пока не комментировали переговоры, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков отметил, что касающиеся Украины вопросы обсуждаются в закрытом ключе.

Что обсудят Путин, Уиткофф и Кушнер 22 января На предстоящей встрече с Путиным Уиткофф и Кушнер хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию, сообщали источники агентства Bloomberg. Песков подчеркивал, что Россия заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера. Также в Кремле неоднократно выражали открытость к урегулированию украинского конфликта и подчеркивали, что позиция российской стороны известна и киевскому режиму, и США. В январе Путин выступил перед иностранными послами и заявил, что Россия не раз выступала и с идеей построения новой, справедливой и надежной архитектуры европейской и глобальной безопасности.

Президент указывал на необходимость вернуться к обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить те условия, на которых возможно достичь мирного урегулирования. Уиткофф в Давосе заявил, что за последние недели в украинском вопросе зафиксировали значительный прогресс по сравнению с последними тремя-четырьмя годами.

Украинцы сказали, что мы продвинулись на 90%, и я с ними согласен. Стив Уиткофф

«Совет мира» Трампа Не исключено, что Путин, Уиткофф и Кушнер обсудят «Совет мира» Трампа, который он создал в январе 2026 года. «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте», — писал президент США в своей соцсети TruthSocial. Тогда же стало известно о приглашениях, которые Белый дом разослал лидерам. «Совет мира» представляет собой международную организацию, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта.

Основные положения «Совета мира»: стать членом совета может только страна, которую пригласил председатель организации;

каждое государство должно быть представлено его главой (по согласованию с председателем представителя могут заменить на другого высокопоставленного чиновника);

у совета нет полномочий на территории государств-членов, и совет не может заставить их участвовать в той или иной миротворческой операции без их согласия;

каждое государство принимается в совет на три года, после чего вопрос о продлении членства остается на усмотрение председателя. Трехлетний срок не относится к тем государствам, которые в течение первого года уплатят взнос в размере одного миллиарда долларов;

у каждой страны есть только один голос, решения будут приниматься большинством, однако каждое должно быть одобрено председателем совета;

голосования будут проходить не реже одного раза в год, не считая дополнительных встреч «в те сроки и в тех местах, которые председатель сочтет целесообразными»;

встречи без голосования будут организовываться не реже чем один раз в квартал, на них члены смогут предоставлять свои рекомендации по работе совета;

совет финансируется на добровольной основе его членами или другими государствами, образованиями или из других источников;

хартия вступает в силу после официального принятия приглашения тремя государствами.

Путин получил приглашение в «Совет мира» — администрация президента изучает все детали этого предложения и надеется на контакты с США для прояснения нюансов. Приглашая Путина в совет, американский лидер руководствовался желанием сохранить диалог с российским коллегой, сообщило FT. Точный список всех приглашенных пока неизвестен. Главная цель визита представителей США в Москву Очередной визит американских переговорщиков в Москву нужно рассматривать в контексте налаживания двусторонней коммуникации между Кремлем и Белым домом, заявил в беседе с 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Российско-американские отношения не сводятся к вопросу украинского урегулирования. Уиткофф и Кушнер входят в ближайшее окружение Трампа. С ними можно обсуждать любые, даже самые деликатные вопросы мировой политики. Павел Фельдман

На повестке дня — решение проблемы сектора Газа, ситуация с Ираном, а также изменение стратегического баланса, связанное с грядущим увеличением американского военного присутствия в Гренландии. «Накануне Кушнер и Уиткофф имели возможность пообщаться с представителями Украины в Давосе. У них есть актуальное представление о переговорной позиции Киева. Вряд ли эта позиция существенным образом изменилась. Режим Владимира Зеленского не готов изменить свою русофобскую, антироссийскую сущность. Так что дипломатического прорыва по Украине по итогам встречи в Кремле ожидать не стоит», — выразил уверенность Фельдман.

Каким может быть итог встречи Путина и Уиткоффа 22 января Стороны продолжат согласование позиций по Украине, считает политолог, политический советник Сергей Маркелов. Знаменитое трамповское «на 90% договоренности уже есть» нужно понимать с точностью до наоборот, заявил эксперт в комментарии 360.ru. «Условно говоря, остались самые страшные 10%: от 100 отнимаем 90, на которые уже договорились. А 10% — это так называемые переговоры „последняя миля“, она всегда максимально сложная», — добавил он. По его мнению, пока все стороны не готовы к финалу.

Потому что пока на финализацию завязана позиция и разговоры Трампа с европейцами. Мы прекрасно понимаем, что дело не в Уиткоффе, не в Трампе, а дело в Европе. Я имею в виду, самый главный запор у нас стоит в Европе, выгодно помогать Зеленскому, именно такое решение держать. Я абсолютно уверен, что сегодня пока ни у одной стороны нет внутреннего потенциала разговаривать и заканчивать эти переговоры и финализировать эту историю. Сергей Маркелов

Еще слишком много аспектов не обговорили, напомнил Маркелов. «Эти 10%, которые остались от 90 до 100, в них сконцентрировано все самое печальное, в них сконцентрировано то самое недоговоровозможное. Это территории, восстановление Украины, системная безопасность Украины, безусловно, позиции, роли и места России», — объяснил политолог.

Для России гарантии безопасности важны даже больше, чем для Украины.

Поэтому будут говорить о «последней миле», но совершенно точно не будут говорить конкретно «а вот давайте, Владимир Владимирович, о финализации конфликта». Вот этого точно не будет. Будет опять согласование, будет «спасибо большое, что вы в "Совет мира"собираетесь входить, спасибо большое, что вы готовы часть денег, которые заморожены европейцами, направить при определенных обстоятельствах на восстановление Украины». Сергей Маркелов

В рамках переговоров 22 января ожидается некое «микропродвижение» и передача информации «из уст в уста». Американцы попробуют выяснить у Путина, на какие кнопочки можно надавить у Зеленского и европейцев. В Давосе Трамп выдал эмоциональные вещи — похоронил Европу и сам Давос, но все это надо миру. «Потому что дурацкая позиция европейцев сегодня является главным хомутом, который душит дорогу к миру, к остановке конфликта и к формированию новых правил мира. Европа упорно сопротивляется», — заключил Маркелов.