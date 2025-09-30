Глава Пентагона призвал быть готовым к войне ради защиты мира

Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Вирджинии призвал быть готовыми к войне ради защиты мира. Его слова привела газета Daily Mail .

«С этого момента единственная задача вновь образованного Министерства войны — сражаться, готовиться к войне и готовиться к победе», — подчеркнул Хегсет.

Глава Пентагона назвал пацифизм опасным и наивным явлением и добавил, что любой, кто попытается бросить вызов США, получит в ответ сокрушительный удар.

Указ о переименовании Министерства обороны президент США Дональд Трамп подписал 5 сентября, он будет действовать до конца его каденции. Такое решение, по его словам, пошлет миру сигнал о силе страны.

По данным газеты Politico, переименование обойдется в миллиарды долларов, хотя речь будет идти всего лишь о косметических изменениях.