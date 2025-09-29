Депутаты Рады призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Народные депутаты Рады призвали выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщило агентство УНН.

Нардепы зарегистрировали в парламенте проект постановления. На сайте Верховной Рады документа пока нет.

По информации издания, авторами проекта стал ряд украинских депутатов, в том числе Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко.

Ранее Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он похвастался, что на посту президента занимался работой по спасенью миллионов жизней и урегулированием конфликтов, в то время как объединение бездействовало.

Глава государства раскритиковал ООН и пожаловался, что та не использует свой большой потенциал. Трамп добавил, что войны нельзя остановить пустыми словами.

Также во время речи американский президент сообщил, что с начала второго срока ему удалось предотвратить семь конфликтов по всему миру.