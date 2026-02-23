Чрезмерное количество побед США вызывает вопросы и является нечестным. Такое заявление в социальной сети Truth Social сделал президент Дональд Трамп.

«Мы побеждаем слишком часто, это просто нечестно!» — написал он.

В январе Трамп признавался, что его личные успехи якобы доводят людей до слез. В качестве примера президент приводил встречу с жителями Айовы, половина из которых «плакала, когда говорила» с ним.

Ранее 79-летний Трамп внезапно заснул на первом заседании Совета мира. Он сидел перед коллегами из других стран с опущенной головой и закрытыми глазами. Некоторые журналисты предположили, что президент нездоров. Вопросы также вызвала

неестественно выглядящая правая сторона его лица.

Несколько дней назад Трамп зашел в популярный фастфуд The Varsity и купил гамбургеры для всей своей команды.