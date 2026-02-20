Трамп испугал весь мир. Голова президента США опустилась на грудь перед камерами

Президент США Дональд Трамп заснул во время первого заседания своего Совета мира. Видео с этим моментом распространил британский сайт Express .

На кадрах трансляции видно, как 79-летний Трамп сидит с закрытыми глазами и опущенной головой, пока официальные лица выступают с докладами по восстановлению Газы. В соцсетях мгновенно разошлись комментарии о том, что президент «полностью отключился».

Оппозиционеры из группы «Республиканцы против Трампа» заявили, что президент «нездоров».

Express утверждает, что в Сети обсуждался и внешний вид Трампа. Некоторые обратили внимание на неестественно выглядящую правую сторону его лица.

Трамп не в первый раз засыпает на публике. Он дремал на судебном процессе в апреле 2024 года, закрывал глаза на выступлении главы агентства по защите окружающей среды и выглядел спящим на памятной церемонии к 11 сентября в 2025 году.

Он также спал во время встречи с журналистами в Овальном кабинете. После этого случая западная пресса начала сравнивать политика с его предшественником «Сонным» Джо Байденом.