Трамп испугал весь мир. Голова президента США опустилась на грудь перед камерами
Президент США Трамп уснул на заседании Совета мира
Президент США Дональд Трамп заснул во время первого заседания своего Совета мира. Видео с этим моментом распространил британский сайт Express.
На кадрах трансляции видно, как 79-летний Трамп сидит с закрытыми глазами и опущенной головой, пока официальные лица выступают с докладами по восстановлению Газы. В соцсетях мгновенно разошлись комментарии о том, что президент «полностью отключился».
Оппозиционеры из группы «Республиканцы против Трампа» заявили, что президент «нездоров».
Express утверждает, что в Сети обсуждался и внешний вид Трампа. Некоторые обратили внимание на неестественно выглядящую правую сторону его лица.
Трамп не в первый раз засыпает на публике. Он дремал на судебном процессе в апреле 2024 года, закрывал глаза на выступлении главы агентства по защите окружающей среды и выглядел спящим на памятной церемонии к 11 сентября в 2025 году.
Он также спал во время встречи с журналистами в Овальном кабинете. После этого случая западная пресса начала сравнивать политика с его предшественником «Сонным» Джо Байденом.