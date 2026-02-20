Трамп купил гамбургеры для своей команды

Президент США Дональд Трамп заехал в популярный фастфуд The Varsity, чтобы купить гамбургеры для своих коллег. Видео опубликовал YouTube-канал DWS News .

Когда американский лидер вошел в ресторан, его встретили аплодисментами гости и сотрудники. Многие из них снимали происходящее на телефоны.

Трамп поздоровался с владельцами ресторана и взял в руки листы бумаги, чтобы произнести речь. Президент рассказал о динамичном развитии экономики, росте числа рабочих мест и продолжающихся инвестициях в американскую промышленность.

Перед выступлением политик попросил упаковать ему «эти прекрасные гамбургеры». Ими он угостил команду на борту своего самолета.

Ранее в Белом доме назвали любимое блюдо Трампа. Он любит есть большой красивый стейк.