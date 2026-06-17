Трамп назвал исключение России из «Большой восьмерки» глупым поступком

Трамп на встрече с Моди усомнился в правильности исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп вновь усомнился в правильности исключения России из «Большой восьмерки» и напомнил, что именно после этого формат объединения превратился в G7. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, трансляцию которой вел YouTube-канал Белого дома.

«У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была „Большой восьмеркой“, теперь стала „Большой семеркой“. Не знаю, было ли это правильным решением. Но теперь это „Большая семерка“», — сказал Трамп.

Американский президент и раньше критиковал лидеров стран G7 за решение убрать страну из объединения. В апреле он отметил, что после исключения России участники встреч все равно почти все время обсуждали ее.

«Это был глупый поступок», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее журналистов не допустили к приветствию Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед их встречей во французском Эвиан-ле-Бене. Публике также не показали кадры начала переговоров.