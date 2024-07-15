Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения на него

Трамп заявил, что секретная служба сработала фантастически при покушении на него

Сотрудники секретных служб во время покушения на Дональда Трампа сработали фантастически. Об этом бывший президент США заявил в интервью газете New York Post .

«Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», — прокомментировал он.

ЧП произошло накануне во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на предвыборном митинге. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, пуля угодила в ухо кандидата в президенты, когда тот резко повернул голову. По последним данным, Трампа уже выписали из медицинского учреждения.

Несколько зрителей получили ранения, погиб один человек. Стрелка ликвидировали. Предварительно известно, что нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше одного из производственных зданий, которое располагалось в районе 100 метров от сцены.