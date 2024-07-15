Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения на него

Трамп заявил, что секретная служба сработала фантастически при покушении на него

Фото: Pxhere

Сотрудники секретных служб во время покушения на Дональда Трампа сработали фантастически. Об этом бывший президент США заявил в интервью газете New York Post.

«Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», — прокомментировал он.

ЧП произошло накануне во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на предвыборном митинге. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, пуля угодила в ухо кандидата в президенты, когда тот резко повернул голову. По последним данным, Трампа уже выписали из медицинского учреждения.

Несколько зрителей получили ранения, погиб один человек. Стрелка ликвидировали. Предварительно известно, что нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше одного из производственных зданий, которое располагалось в районе 100 метров от сцены.

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