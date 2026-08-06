Трамп назвал европейские армии слабыми

Европейские государства уделяли слишком мало внимания подготовке своих вооруженных сил. С такой оценкой перед журналистами в Лас-Вегасе выступил президент США Дональд Трамп, трансляцию его речи вел Fox News .

По мнению главы Белого дома, все страны Евросоюза долгие годы полагались на ту силу, что могут предоставить США. В результате на экипировку и подготовку собственных бойцов они выделяли недостаточное количество денег.

«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого», — подчеркнул Дональд Трамп.

В той же речи американский лидер раскритиковал и действия своего предшественника. По его словам, Джо Байден поставил под угрозу армию США, так как передал Украине оружия и другой помощи на 350 миллиардов долларов.

«Мы унаследовали ужасный беспорядок», — добавил политик и назвал Байдена «сонным Джо».

Трамп регулярно критикует союзников США по НАТО. В апреле 2026 года глава Белого дома заявил, что Североатлантический альянс «понимает только давление». Это заявление он сделал в контексте ситуации вокруг Ирана.