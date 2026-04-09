Трамп заявил, что НАТО понимает только давление

Американский президент Дональд Трамп заявил, что до членов Североатлантического альянса можно достучаться, только надавив на них. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Лидер Соединенных Штатов продолжил критиковать НАТО, после того как союз отказался помочь ему в конфликте на Ближнем Востоке.

«Никто из этих людей, включая наше собственное, весьма разочаровывающее НАТО, ничего не понял бы, если бы на них не было оказано давление», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что попрощался с НАТО после реакции альянса на его желание контролировать Гренландию. Остров формально является частью Королевства Дания, но с 2009 года обладает статусом автономии.