Трамп назвал достижимой «очень хорошую» торговую сделку с Китаем

Дональд Трамп уверен в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент заявил журналистам в Белом доме, сообщило AFP .

«У нас будет сделка. Думаю, у нас будет очень хорошая сделка с Китаем», — сказал он.

По словам главы Соединенных Штатов, у него не вызывает беспокойства перспектива сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. При этом Трамп добавил, что считает необходимым заключить торговое соглашение с Евросоюзом, в основе которого будут справедливые условия.

«Они [ЕС] очень хотят его заключить, и мы тоже. Мы заключим соглашение, я уверен в этом, но это будет честная сделка», — подчеркнул американский лидер.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу вместе с Китаем противостоять одностороннему запугиванию со стороны Соединенных Штатов.