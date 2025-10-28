Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Японии, заявил, что между странами в свое время произошел «небольшой конфликт», имея в виду атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Трансляцию его выступления на военной базе опубликовал Белый дом на YouTube-канале .

«Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», — отметил он.

Кроме того, Трамп во время выступления перед американскими солдатами исполнил свой коронный танец под композицию YMCA.

В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио в шутку назвал нечестной ситуацию, при которой министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги остановил переводчика, поняв слова гостя и на английском языке.