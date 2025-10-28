«Так нечестно!» Рубио в шутку возмутился поведением главы МИД Японии

Американский госсекретарь Марко Рубио в шутку назвал нечестной ситуацию, когда глава МИД Японии понял его слова без перевода. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В первую очередь, я хотел бы выразить признательность за возможность встретиться с Вами, господин министр, уже второй раз за 24 часа в разных странах», — отметил Рубио в начале встречи.

Японский министр иностранных дел отказался от перевода этой фразы. Американский дипломат в шутку возмутился, когда его коллега остановил переводчика.

«О, вы понимаете? Так нечестно!» — с иронией сказал Рубио.

Он добавил, что Япония и США продолжат улучшать двусторонние отношения в сфере торговли. Госсекретарь также отметил, что экономическое партнерство двух стран базируется на мощном фундаменте, заложенном десятилетия назад.

Ранее президент США Дональд Трамп и японский премьер Санаэ Такаити подписали соглашение о реализации «новой золотой эры» между государствами. Перед этим американский лидер встретился с императором Японии Нарухито.