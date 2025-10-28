Трамп станцевал перед солдатами, рискующими остаться без зарплаты

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию выступил перед американскими военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС в Йокосуке и исполнил свой знаменитый танец. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

На кадрах видно, как глава государства танцует на подиуме под композицию YMCA. Зрители снимают происходящее на телефоны и подтанцовывают. Мероприятие прошло на фоне приостановки работы федеральных ведомств в США из-за несогласованного бюджета.

Шатдаун начался 1 октября и стал 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что при продолжении бюджетной паузы американские военнослужащие могут столкнуться с задержками выплаты жалования к 15 ноября. Ежедневный ущерб от шатдауна глава ведомства оценил в 15 миллиардов долларов.