Трамп назначил генерала Келлога спецпосланником по Украине

Генерал Кит Келлог получил должность специального посланника по Украине, который будет заниматься контактами с президентом Владимиром Зеленским. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. У них сложились очень хорошие рабочие отношения», — написал глава Белого дома.

Трамп отметил, что Келлог будет заниматься курированием контактов с украинскими властями. Он добавил, что американский генерал «хорошо их знает».

Ранее стало известно, что на Украине утвердили состав группы для мирных переговоров. Делегацию на постоянной основе возглавит глава офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав вошли министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и замглавы офиса президента Павел Палиса.

Украинская делегация на этой неделе провела переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Стороны договорились о введении временного перемирия на 30 дней.