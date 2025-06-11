В отношениях России и США есть много «завалов», но стороны начали поэтапную работу по выстраиванию диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
«Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты», — заявил официальный представитель Кремля.
Однако стороны продолжат сложную и поэтапную работу по восстановлению диалога.
В Москве в ближайшее время пройдет очередной раунд переговоров российской и американской делегаций, сообщил ранее посол в США Александр Дарчиев. По его словам, путь выстраивания диалога может оборваться в любой момент.
Россия и США начали «разгребать завалы» в отношениях
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