Россия и США начали «разгребать завалы» в отношениях

Песков: между Россией и США началась поэтапная работа по выстраиванию диалога

В отношениях России и США есть много «завалов», но стороны начали поэтапную работу по выстраиванию диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты», — заявил официальный представитель Кремля.

Однако стороны продолжат сложную и поэтапную работу по восстановлению диалога.

В Москве в ближайшее время пройдет очередной раунд переговоров российской и американской делегаций, сообщил ранее посол в США Александр Дарчиев. По его словам, путь выстраивания диалога может оборваться в любой момент.