«Выздоровление» или тупик? Новый раунд переговоров США и России пройдет в Москве

Даричев: новый раунд переговоров РФ и США по пройдет в Москве

Очередной раунд переговоров между российской и американской делегациями по так называемым дипломатическим «раздражителям» пройдет в ближайшее время в Москве. Об этом ТАСС сообщил российский посол в США Александр Дарчиев.

В ходе беседы интервьюер поинтересовался, не расходятся ли действия новой команды Белого дома с официальной позицией США — ранее здесь заявляли о желании наладить с Россией нормальные отношения.

Журналист спросил и о том, когда могут пройти новые консультации сторон, которые, в перспективе, приведут к стабильной деятельности их дипломатических представительств.

Высокопоставленный дипломат рассказал, что стороны и в самом деле настраивают диалог. Но, добавил Дарчиев, путь остается сложным, оборваться он может в любой момент.

По словам посла, трудности в такой процесс добавляет некое «глубинное государство» в США.

«Сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице „глубинного государства“, но и „ястребами“ в конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — сказал он.

Дарчиев добавил, что прогресс по итогам предыдущих переговоров в Стамбуле можно заметить уже по предварительному решению сторон перенести площадку для следующей встречи в столицу одной из стран.

Следующая встреча делегаций пройдет в российской столице. Она состоится в ближайшее время — точную дату дипломат не называл.

Контакты с Москвой возобновила уже новая администрация Белого дома под руководством Дональда Трампа. Стороны провели уже две встречи на уровне делегаций, обе прошли в Эр-Рияде.

В июне 2025 года глава РФПИ Дмитриев счел, что прямой диалог президентов Владимира Путина и Трампа может стать возможностью для деэскалации.