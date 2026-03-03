Трамп напомнил о высоком приоритете урегулирования конфликта на Украине

Разрешение конфликта на Украине по прежнему остается на высоком месте в списке приоритетов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме .

«Что касается России и Украины и того, где именно это в моем списке приоритетов: очень высоко», — отметил американский лидер.

В очередной раз Трамп напомнил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы в 2020 году выборы в США не были бы сфальсифицированы и президентом страны стал бы он.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, что тот отправил на Украину все передовое вооружение, и не позаботился о его восполнении.

При этом Трамп отметил, что количество боеприпасов в США велико, но недостаточно, и его необходимо пополнить. Президент также уточнил, что страна располагает практически неограниченными запасами лучшего в мире оружия, благодаря чему войны можно вести «вечно и очень успешно».