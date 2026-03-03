Трамп назвал недостаточными запасы ракет США

Число имеющихся у США боеприпасов среднего и большого калибра велико, но недостаточно. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши», — отметил он.

Глава государства уточнил, что страна располагает практически неограниченными запасами лучшего в мире оружия, благодаря чему войны можно вести «вечно и очень успешно». Несмотря на это, число боеприпасов следует увеличить, добавил он.

«В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», — объяснил Трамп.

Ранее президент признался, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и территорию, так как это часть войны. Заявление он сделал после сообщения КСИР о начале нового витка эскалации на Ближнем Востоке и возможных ударах по объектам США и Израиля.