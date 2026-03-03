Трамп обвинил Байдена в растрате передового оружия и бюджета США на Украину

Экс-лидер США Джо Байден необдуманно растратил все свое время и бюджет страны на Украину, оставив дыру в запасах вооружений. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, экс-глава государства бесплатно отправил украинскому руководству самое передовое вооружение, не удосужившись позаботиться о его восполнении.

«Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Ранее он прокомментировал ситуацию с арсеналом США. Президент обратил внимание, что боезапас страны сейчас велик, но его все равно необходимо увеличить. На фоне военной операции в Иране он отметил, что оружия достаточно для успешного и долгого ведения войн. Также Трамп назвал оснащение американской армии лучшим в мире.