Трамп намекнул на тупость Зеленского из-за отказа пойти на сделку
Трамп назвал тупой сторону, которая откажется подписать соглашение по Украине
Сторона конфликта на Украине, которая откажется от заключения мирного соглашения, продемонстрирует свою глупость. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что скоро планирует провести встречу с украинским лидером.
«Я увижусь с [Владимиром] Зеленским позже сегодня. Если какая-то из сторон не захочет заключить сделку, значит она тупая!» — подчеркнул глава государства.
Ранее Трамп рассказал, что Гренландия является частью Северной Америки, и Дания не имеет возможности ее защитить. Он назвал остров территорией США и сообщил о планах включить ее в состав государства.
Также американский лидер во время разговора про Гренландию оговорился и сообщил, что его называют в Исландии папочкой, потому что он всем управляет в стране.