Трамп намекнул на тупость Зеленского из-за отказа пойти на сделку

Сторона конфликта на Украине, которая откажется от заключения мирного соглашения, продемонстрирует свою глупость. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что скоро планирует провести встречу с украинским лидером.

«Я увижусь с [Владимиром] Зеленским позже сегодня. Если какая-то из сторон не захочет заключить сделку, значит она тупая!» — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп рассказал, что Гренландия является частью Северной Америки, и Дания не имеет возможности ее защитить. Он назвал остров территорией США и сообщил о планах включить ее в состав государства.

Также американский лидер во время разговора про Гренландию оговорился и сообщил, что его называют в Исландии папочкой, потому что он всем управляет в стране.