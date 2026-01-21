Трамп назвал Гренландию частью Северной Америки

Гренландия относится к Северной Америке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова привел телеканал Euronews .

«Это наша территория», — добавил он.

Трамп также отметил, что ищет возможности, чтобы присоединить остров незамедлительно.

Накануне его спецпосланник по Гренландии Джефф Ландри заявил, что только Соединенные Штаты способны и действительно готовы обеспечить безопасность острова.

При этом в Североатлантическом альянсе, по сообщениям СМИ, обеспокоены такой активностью и принимают меры. В частности, НАТО, не исключая нападения на остров, ограничила Пентагону доступ к части разведывательных данных.