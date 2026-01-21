Трамп раскрыл свое исландское прозвище

Трамп признался, что жители Исландии в шутку зовут его папочкой. Необычное заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп неожиданно заговорил про Исландию, когда объяснял свою позицию по Гренландии. По его словам, Дания не может обеспечить безопасность острова, поэтому территорию следует присоединить к США.

«Они называли меня папочкой. Очень умный человек сказал: „Он наш папочка, он управляет ею“», — объяснил президент.

Издание Independent не исключило, что глава государства оговорился и перепутал Исландию и Гренландию.

Во время выступления Трамп также подчеркнул, что много помогал Европе и Североатлантическому альянсу.

«До последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они меня любили», — рассказал он.

Президент раскритиковал европейские страны. По его мнению, именно Евросоюзу следует заниматься мирным урегулированием на Украине, а не перекладывать эту работу на Соединенные Штаты.