Трамп намекнул на скорое заключение соглашения по Украине

Соглашение между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, возможно, будет заключено относительно скоро. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, его слова привело Daily Mail.

«Мы надеемся, что сумеем относительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», — отметил американский лидер.

Очередное заявление об урегулировании украинского конфликта прозвучало во время визита в США премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Британский политик высоко оценил усилия Трампа по установлению мира.

По словам Стармера, любое урегулирование должно быть долгосрочным. Он выразил надежду, что Соединенные Штаты предоставят Украине гарантии безопасности.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным произойдет в «какой-то момент».