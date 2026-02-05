Президент США Дональд Трамп заявил, что манипуляциями с американским избирательным процессом занимались те же силы внутри страны, которые ранее обвиняли в этом Россию. Об этом написал ТАСС .

«Те же самые люди, которые кричали „Россия, Россия, Россия“, манипулировали нашими выборами», — подчеркнул Трамп.

По его словам, сейчас в США признают, что Москва не имела отношения к вмешательству в выборы. Он добавил, что в подобных действиях можно обвинить и другие государства, в том числе Китай, а также еще несколько стран.

Ранее Трамп потребовал немедленно задержать бывшего главу Белого дома Барака Обаму, обвинив его в манипуляциях вокруг президентских выборов и попытке госпереворота.