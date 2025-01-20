Трамп может подписать указ оTikTok в присутствии его главы сразу после присяги

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждали указ о спасении TikTok в США. Об этом заявила газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По некоторым данным, новый американский лидер планирует подписать необходимый для возобновления работы сервиса в стране сразу после инаугурации. Церемонию посетит гендиректор соцсети Шоу Цзы Чу.

«Советники Дональда Трампа обсуждали возможность подписания будущим президентом исполнительного указа для „спасения“ TikTok вскоре после приведения его к присяге в ротонде Капитолия, в присутствии гендиректора видеоприложения и законодателей, поддержавших закон о запрете приложения как угрозы национальной безопасности», — сообщила газета.

Как отметили собеседники Politico, подписание новых указов не характерно для церемонии инаугурации американских лидеров. Обычно президенты начинают эту работу на следующий день после прибытия в Белый дом.

Видеоплатформа перестала открываться у американцев утром 19 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он решит вопрос с судьбой TikTok и издаст указ о паузе исполнения закона о запрете соцсети, чтобы заключить соглашение с его владельцами.

Ранее Верховный суд США ответил отказом TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории страны в силу с 19 января.