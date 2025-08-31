Трамп-младший допустил выдвижение на пост президента США в 2028 году

Эрик Трамп не исключил выдвижение на пост президента США в 2028 году

Сын нынешнего президента США Дональда Трампа Эрик допустил вероятность собственного выдвижения на пост главы государства в 2028 году. Об этом он сообщил газете Nikkei Asia .

«Я не говорю нет, но и не говорю да», — ответил Трамп-младший на вопрос о шансах баллотироваться на лидерский пост.

Сын американского президента подчеркнул, что увлечен финансовой сферой, но мир политики для себя не закрывает. В настоящее время Эрик Трамп управляет криптовалютной компанией.

Государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что вице-президент Джей Ди Вэнс является главным претендентом от Республиканской партии на выборах в 2028 году.

Ранее политолог-американист Константин Блохин анализировал перспективы участия Дональда Трампа в следующих выборах. По его словам, главе государства придется преодолеть политический барьер, чтобы иметь шансы на выдвижение на третий срок.