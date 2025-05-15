Американист Блохин заявил, что слова Трампа о новом выдвижении носят символический характер

Политолог-американист Константин Блохин проанализировал перспективы участия нынешнего президента США Дональда Трампа в президентских выборах 2028 года, учитывая ограничение конституционной поправки № 22. Об этом написал «Ридус» .

По мнению Блохина, действующему главе государства потребуется преодолеть серьезный политический барьер, чтобы иметь реальные шансы на участие в следующих выборах. Попытка изменения соответствующей нормы потребует преодоления большого сопротивления со стороны оппонентов, прежде всего демократов, которые отрицательно относятся к идее третьего срока Трампа.

Комментируя недавнее заявление Трампа о намерении подумать над выдвижением кандидатуры в 2028 году, Блохин считает, что такое утверждение носит символический характер и не подкреплено четкими планами или действиями.

Эксперты указывают, что реальный рейтинг одобрения президента среди электората в настоящий момент весьма низок, и шансов победить на выборах у Трампа не будет, если не появятся убедительные положительные изменения в экономике и общественной жизни страны.