Трамп лишил многих сотрудников спецслужб доступа к секретным данным

Президент США Дональд Трамп своим указом лишил доступа к секретной информации сотрудников спецслужб, которые ранее назвали фейком скандальное содержимое ноутбука Хантера Байдена. Документ появился на сайте Белого дома.

«Настоящий приказ предписывает отозвать все действующие допуски в системе безопасности у бывших сотрудников разведки, которые занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года», — говорится в документе.

Среди тех, кого затронуло ограничение, и бывший советник Трампа Джон Болтон.

В начале декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия.

В сентябре Секретная служба США собиралась проверить удаленный пост Илона Маска в соцсети X, в котором бизнесмен удивлялся, что никто не покушается на Байдена или Камалу Харрис.