Трамп лично примет Путина на Аляске с наивысшими почестями

Президент США Дональд Трамп планирует лично встретить российского коллегу Владимира Путина на Аляске и отдать ему наивысшие почести. Об этом сообщил телеканал NBC .

«Ожидается, что Трамп с наивысшими почестями примет Путина по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон», — отметил источник.

Точные детали встречи на данный момент все еще находятся на стадии согласования.

Трамп указывал на большую важность встречи с Путиным как для России, так и для США. Он выразил надежду, что контакты с российским лидером пройдут хорошо, после чего стороны, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, достигнут соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский утратит свое влияние после переговоров в Анкоридже. По его словам, это произойдет вне зависимости от результатов встречи Путина и Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Путин и глава Белого дома заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.