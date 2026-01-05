«Трамп косит под Цезаря». В США устроили шоу из ареста Мадуро

Военкор Коц заявил, что Трамп стал косить под Цезаря после «победы» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп «косит под Цезаря». Такое заявление сделал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале . Он признался, что его поразили кадры, на которых плененного венесуэльского лидера Николаса Мадуро под конвоем везут в тюрьму под Нью-Йорком.

«Закрались сомнения: ну не могут же в цитадели демократии президента другого государства, закованного в цепи, катать по улицам, как циркового медведя на потеху публике. Это ж средневековье какое-то. А вдруг ИИ? Но уже сегодня сомнения развеялись — еще как могут», — написал он.

Трамп, известный своей любовью к зрелищности, решил устроить яркое представление, чтобы укрепить свои позиции. Американские СМИ, отметил военкор, с готовностью предоставили ему такую возможность.

«Наверное, Трамп сейчас чувствует себя Гаем Юлием Цезарем, победившим в Галльской войне», — добавил Коц.

Вождя галлов Верцингеторикса захватили в плен и привезли в Рим. Пять лет его держали в тюрьме, а затем иностранного лидера, закованного в цепи, под строгим конвоем провели по улицам Вечного города. На глазах у Цезаря его задушили удавкой, символически завершив восьмилетнюю войну, унесшую тысячи жизней римлян.

Единственное отличие — сегодня нет необходимости собирать на Триумф толпы воодушевленных горожан. Им покажут его в прямом эфире с помощью дронов, вертолетов и уличных камер. Однако цель остается прежней: убедить свой народ в его исключительности и избранности.

«Конечно, Мадуро не удавят. Дадут ПЖ, а потом по-тихому приморят в тюрьме, как Милошевича», — подчеркнул военкор.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США стали первой страной в мире за всю историю человечества, которая бомбила столицу Южной Америки. Он подчеркнул, что даже Нетаньяху, Гитлер, Франко или Салазар этого не делали.