Трамп исключил отправку военных США на Украину

Трамп: американских военных на Украине не будет

Соединенные Штаты не планируют отправлять своих солдат на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью порталу Daily Caller .

«Мы не тратим никаких денег на войну. <…> Наших войск там не будет», — отметил он.

Трамп допустил, что гарантии безопасности Украине могут включать присутствие в небе над республикой военных самолетов США и Европы. При этом глава Белого дома добавил, что украинский кризис не разрешится без гарантий безопасности какого-либо рода.

Президент США напомнил, что сосредоточен на дипломатических усилиях в рамках переговорного процесса и выступает против вовлечения американских военнослужащих в боевые действия на Украине.

The Telegraph сообщала, что Трамп начал переговоры по поводу отправки на Украину американских частных военных компаний в рамках мирного плана. В будущем ЧВК планируют привлечь к помощи в восстановлении украинской линии обороны.