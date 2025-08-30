Трамп решил отправить на Украину ЧВК в рамках мирного плана

Telegraph: Трамп начал переговоры об отправке на Украину ЧВК по мирному плану

В рамках долгосрочного мирного плана на Украину планируют отправить американские частные военные компании. Президент США Дональд Трамп уже начал переговоры на этот счет, сообщила британская газета The Telegraph .

Источники заявили, что глава Белого дома поднял вопрос в беседе с европейскими союзниками. Он попросил разрешить вооруженным подрядчикам «возвести укрепления для защиты американских интересов в этой стране».

«Американские частные военные компании могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана», — допустили в материале.

План, по версии журналистов, станет для Соединенных Штатов обходным путем, поскольку Трамп обещал, что американских войск на Украине не будет. Предположительно, ЧВК привлекут к помощи в восстановлении украинской линии обороны. Не исключено, что они займутся созданием новых баз и защитой предприятий США.

Politico отмечало, что американцы не участвуют в обсуждении о возможности создания 40-километровой буферной зоны на Украине в рамках мирного соглашения.