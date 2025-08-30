Трамп решил отправить на Украину ЧВК в рамках мирного плана
Telegraph: Трамп начал переговоры об отправке на Украину ЧВК по мирному плану
В рамках долгосрочного мирного плана на Украину планируют отправить американские частные военные компании. Президент США Дональд Трамп уже начал переговоры на этот счет, сообщила британская газета The Telegraph.
Источники заявили, что глава Белого дома поднял вопрос в беседе с европейскими союзниками. Он попросил разрешить вооруженным подрядчикам «возвести укрепления для защиты американских интересов в этой стране».
«Американские частные военные компании могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана», — допустили в материале.
План, по версии журналистов, станет для Соединенных Штатов обходным путем, поскольку Трамп обещал, что американских войск на Украине не будет. Предположительно, ЧВК привлекут к помощи в восстановлении украинской линии обороны. Не исключено, что они займутся созданием новых баз и защитой предприятий США.
Politico отмечало, что американцы не участвуют в обсуждении о возможности создания 40-километровой буферной зоны на Украине в рамках мирного соглашения.