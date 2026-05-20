Трамп исключил обострение конфликта с Кубой

Вашингтон не намерен идти на дальнейшее обострение ситуации вокруг Кубы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме .

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за происходящим на острове и должны помочь кубинцам.

«Нет, нет, никакой эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Смотрите, страна разваливается. Это хаос, и они, по сути, потеряли контроль», — сказал Трамп.

Он также отметил, что у США «на уме Куба», и назвал республику слабеющей нацией. По словам президента, он не может сказать, какое будущее ждет страну.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном усилении давления Вашингтона на кубинские власти и предъявления обвинений бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро.

В Минюсте США уточнили, что претензии к 94-летнему экс-президенту республики могут быть связаны с событиями 1996 года, когда были сбиты два американских самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, созданной кубинскими эмигрантами в Майами.