Трамп и Шольц договорились найти «честный путь» к миру на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел по телефону разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Они сошлись во мнении, что конфликт на Украине затянулся, поэтому нужно найти путь к миру, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Цитату привело РИА «Новости».

«Основное внимание стороны уделили проблемам политики безопасности в Европе», — сказал он.

Представитель кабмина ФРГ заявил, что Шольц и Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается уже слишком долго и что важно, как можно скорее встать на путь к честному и устойчивому миру».

По словам Хебештрайта, Шольц сообщил Трампу, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В начале декабря канцлер Германии побывал с визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим Шольц провел телефонные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.