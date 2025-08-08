Трамп и Путин не встретятся в Риме

ТАСС: Рим не будет местом переговоров Путина и Трампа

Рим не станет площадкой для предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с подготовкой переговоров.

По его словам, встреча пройдет «не в Европе», так как этот регион «не устроит как место встречи».

Ранее Fox News утверждал, что встреча может состояться уже в понедельник, а одним из возможных мест назывался Рим.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны договорились провести переговоры в ближайшие дни, ориентировочно на следующей неделе. Точную дату определят после завершения подготовки.

Путин также заявил, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Глава государства намекнул, что местом переговоров могут стать ОАЭ.