Трамп и Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия

В Версале президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон после приветственного рукопожатия соединили руки в замок и устроили силовое состязание. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер прибыл в Версаль из Эвиана-ле-Бене, где проходил саммит G7. Макрон встретил его у машины.

Трамп и Макрон пожали друг другу руки, но затем сцепили правые ладони в замок словно профессиональные спортсмены. Первым начал президент Франции, но глава Белого дома перехватил инициативу и похлопал его по плечу свободной рукой. Затем повторил маневр, прижав запястье Макрона к груди.

Французский лидер смог притянуть к себе запястье Трампа лишь повернувшись всем корпусом. До этого Трамп и Макрон выясняли, кто кого на саммите G7 в августе 2019 года.

Ранее профайлер Руслан Панкратов заявил, что Трамп на встрече лидеров стран G7 специально не пожал руку президента Украины Владимира Зеленского, обнулив так его значимость.