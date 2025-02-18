Трамп и Макрон по телефону обсудили предстоящие переговоры в Саудовской Аравии

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящие в Саудовской Аравии переговоры представителей Штатов и России. Об этом сообщил представитель Белого дома, его слова привело РИА «Новости» .

«Лидеры обсудили конфликт на Украине, предстоящую завтра встречу европейских стран и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России», — заявил американский чиновник.

По его словам, разговор между двумя лидерами длился около 30 минут.

Российская делегация уже прибыла в столицу королевства Эр-Рияд. Переговоры по завершению украинского конфликта должны начаться во вторник, 18 февраля. На встрече также будут обсуждать организацию встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Одним из возможных мест для проведения мероприятия называют отель Ritz Carlton. Дата встречи на высшем уровне пока не назначена.